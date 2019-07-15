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«Налетели на яму». Орешкин проехался на Lada Xray

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Назад в СССР: автомобили могут стать дефицитом

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Почему Porsche отозвала автомобили в РФ