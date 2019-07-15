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Появилось видео аварии кортежа Зеленского с автобусом с детьми 

Рамблер 2 часа назад
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского врезался в колонну автобусов, перевозящих детей, сообщает издание «Страна.ua». Главы государства ни в одном из автомобилей не было, он улетел в Киев на самолёте.
О серьёзной автомобильной аварии стало известно из сообщения Telegram-канала «Это Запорожье». По данным автора, ДТП произошло между «Васильевкой и Мелитополем». При этом причиной столкновения стали «олени, обгоняющие колонну».
Журналисты «Страны.ua», связавшись с источником в Управлении госохраны, выяснили, что участниками аварии стали два Volkswagen Touareg и мультивэн службы безопасности президента Украины. Сам Владимир Зеленский ранее вылетел в Киев на самолёте.
Собеседник издания подчеркнул, что в Управлении госохраны из-за люстрации сейчас царят «бардак и нерзабериха», поэтому «из 30 водителей в штате работает половина».
«Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда — и ДТП», — отметил источник.
Ранее под Полтавой Алексей Сердюков, руководитель регионального отделения партии «Слуга народа», возглавляемой Зеленским, устроил ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе 5-летний ребёнок. По данным украинских СМИ, Toyota Corolla под управлением Сердюкова выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-21099. Отмечалось, что иномарка полностью сгорела.
Комментарии15
ДТП , Видео , Volkswagen Touareg , Toyota , Volkswagen , Toyota Corolla , Владимир Зеленский
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