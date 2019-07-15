Звезда «Дома-2» разбился на машине

Об этом стало известно из его инстаграма, где Гобозов разместил селфи из больничной палаты. На фото видны многочисленные травмы, полученные телезвездой. "Я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо", — заверил он.

При каких обстоятельствах он разбился на машине, Александр Гобозов не стал уточнять.