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Звезда «Дома-2» разбился на машине 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Александр Гобозов попал в аварию.
Об этом стало известно из его инстаграма, где Гобозов разместил селфи из больничной палаты. На фото видны многочисленные травмы, полученные телезвездой. "Я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо", — заверил он.
При каких обстоятельствах он разбился на машине, Александр Гобозов не стал уточнять.
Ранее участник реалити-шоу "Дом-2" Виктор Литвинов назвал причину развода с Татьяной Мусульбес.
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