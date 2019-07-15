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Участник «Дома-2» попал в серьезную аварию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Участник телешоу «Дом-2» Александр Гобозов рассказал подписчикам в Instagram, что попал в серьёзное ДТП. В доказательство он выложил фотографию с полученными травмами.
Публикация появилась в соцсети 14 июля. Таким образом Гобозов нарушил 5-дневно молчание в Instagram. На снимке звезда «Дома-2» предстал перед пользователями с перебинтованной головой и закрывшимся от отёка правым глазом. В подписи к снимку мужчина пояснил, «куда пропал».
«Просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней. Сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо», — отметил Гобозов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом участник телешоу не раскрыл подробностей произошедшего ДТП и отключил возможность комментирования поста.
Ранее поклонники Гобозова отметили нехарактерное для него поведение в соцсети. Мужчина выложил в сеть фото со своим сыном, сопроводив снимок философскими размышлениями о смысле жизни.
«Увлекаясь в погоне за целью или достижением новых вершин, самое важное быть рядом с тем кто важнее всего на свете!» — написал Гобозов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Пользователи предположили, что в жизни звезды телепроекта наметились серьёзные изменения и выразили беспокойство, когда Гобозов на несколько дней пропал из поля зрения пользователей Сети.
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ДТП , Александр Гобозов
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