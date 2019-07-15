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В Крыму перевернулся автомобиль скорой помощи 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль скорой помощи, уходя от столкновения с рейсовым автобусом, перевернулся в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека, сообщает крымское управление МВД РФ.
Авария произошла на 37-м километре автотрассы "Симферополь — Николаевка" при повороте в сторону Севастополя.
"В результате ДТП пострадали три человека — водитель машины и два медицинских работника", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог водитель скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом.
"Избежав столкновения и сделав резкий маневр, карета скорой помощи опрокинулась и упала на обочину проезжей части. Согласно первичной информации, пациентов в автомобиле медицинской службы не было, она направлялась на вызов", — отметили в ведомстве.
Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Пострадавшим работникам скорой помощи оказана первая помощь. По факту случившегося начата проверка.
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ДТП , МВД
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