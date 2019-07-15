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СМИ: сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области 

Ридус 1 час назад
Фото: МВД
Сын одного из депутатов районного собрания сбил насмерть двух человек в Кунашакском районе Челябинской области, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.
В региональном ГУ МВД подтвердили ДТП с двумя жертвами, однако имя водителя называть не стали.
Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, авария произошла примерно в 17 часов на объездной дороге. По словам водителя, он пытался избежать столкновения с собакой, в результате чего машину выбросило на обочину, где находились мужчина и женщина. Оба пешехода погибли.
По информации источников URA.RU, за рулем автомобиля, мчавшегося со скоростью 200 км/час, якобы находился Руслан Имангулов, сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова. Жертвами ДТП стали супруги — бывший водитель главы района и его жена.
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