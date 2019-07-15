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Сын депутата сбил пешеходов на скорости 200 км/ч 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
Фото: МВД
Сын депутата районного собрания Кунашакского района Челябинской области насмерть сбил двоих человек, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.
В ГУ МВД подтвердили факт ДТП, но имя водителя назвать отказались.
По информации Ura.ru, за рулем автомобиля находился сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова Руслан, который ехал со скоростью 200 км в час. В ДТП погибла супружеская пара: бывший водитель главы района и его жена.
В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что водитель хотел избежать столкновения с собакой и не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, по которой шли мужчина и женщина, оба пешехода погибли.
ДТП , Бортжурнал , МВД
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