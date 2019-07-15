Сын депутата сбил пешеходов на скорости 200 км/ч

Сын депутата районного собрания Кунашакского района Челябинской области насмерть сбил двоих человек, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

ГУ МВД подтвердили факт ДТП, но имя водителя назвать отказались.

По информации Ura.ru, за рулем автомобиля находился сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова Руслан, который ехал со скоростью 200 км в час. В ДТП погибла супружеская пара: бывший водитель главы района и его жена.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что водитель хотел избежать столкновения с собакой и не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, по которой шли мужчина и женщина, оба пешехода погибли.