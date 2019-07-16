В машину с Екатериной Стриженовой врезался грузовик

Актриса Екатерина Стриженова попала в аварию с участием грузовика. Об этом она рассказала в Instagram во вторник, 16 июля.

По словам артистки, она спала на заднем сидении автомобиля, ее вез личный водитель. ДТП произошло в четыре часа утра. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — сообщила Стриженова.

Актриса уточнила, что в результате аварии никто не пострадал: «Все живы, просто испуг… Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди».