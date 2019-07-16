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Стриженова едва не погибла в ДТП 

Рамблер 4 часа назад
Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию по пути на работу. Об этом она рассказала на странице в Instagram.
По словам ведущей, авария произошла около 03:50 16 июля, когда водитель вез ее на съемки.
«И вдруг прямо над головой сильный скрежет-в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг…» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Стриженова призвала подписчиков ценить каждый день жизнь, так как «никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди».
Подписчики посочувствовали телеведущей и отметили, что в утреннем эфире Стриженова выглядела «как всегда прекрасно». Также их удивило, что авария произошла в то время, когда дороги свободны.
«Обалдеть! На пустой дороге!» — отметила @ninamartynova163.
«Екатерина, смотрю каждый ваш эфир. И сегодня, как впрочем всегда, удивительно красивы, обаятельны, собраны! Ни намека на утреннее происшествие», — написала @natalya_sia_forever.
«Доброе утро. Наверное в рубашке родились Хорошо, что обошлось», — добавила @trofimovalyba.
Некоторые пользователи сочли, что ДТП было «предупреждением».
«Это предупреждение. Всем вам…"Время покажет".. Не гневите Бога», — заявила @len_1_1_.
Комментарии8
ДТП , Екатерина Стриженова
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