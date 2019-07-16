Стриженова едва не погибла в ДТП

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию по пути на работу. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

По словам ведущей, авария произошла около 03:50 16 июля, когда водитель вез ее на съемки.

«И вдруг прямо над головой сильный скрежет-в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг…» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Стриженова призвала подписчиков ценить каждый день жизнь, так как «никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди».

Подписчики посочувствовали телеведущей и отметили, что в утреннем эфире Стриженова выглядела «как всегда прекрасно». Также их удивило, что авария произошла в то время, когда дороги свободны.

«Обалдеть! На пустой дороге!» — отметила @ninamartynova163.

«Екатерина, смотрю каждый ваш эфир. И сегодня, как впрочем всегда, удивительно красивы, обаятельны, собраны! Ни намека на утреннее происшествие», — написала @natalya_sia_forever.

«Доброе утро. Наверное в рубашке родились Хорошо, что обошлось», — добавила @trofimovalyba.

Некоторые пользователи сочли, что ДТП было «предупреждением».