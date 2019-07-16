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Беспилотник Яндекса «пойман на месте преступления» 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Александр Рюмин / ТАСС
Компания Яндекс в рамках официальной программы тестирования вывела на улицы Москвы несколько беспилотных автомобилей, и один из них уже обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Однако ситуация может быть несколько глубже, чем кажется на первый взгляд.
Информацию о нарушении накануне распространило агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Суть нарушения в том, что беспилотный автомобиль пересек стоп-линию на красный сигнал светофора на пересечении улицы Мосфильмовская и Проектируемого проезда №6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта). Ответственность за это нарушение предусмотрена Административным кодексом: согласно части 2 статьи 12.12 КоАП оно наказывается штрафом в размере восьмисот рублей. И того, кто будет нести ответственность, уже нашли.
Как оказалось, обвинять в нарушении систему автономного управления преждевременно: согласно правилам тестирования беспилотных автомобилей, в салоне машины всегда должен находиться человек-наблюдатель, который в спорных ситуациях берет управление на себя, что он и мог сделать в данном случае.
Пресс-служба Яндекса уже подтвердила это, распространив следующее заявление:
"Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована, и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение".
Первые беспилотные машины Яндекса вышли на улицы Москвы в июне нынешнего года. Эксперимент по тестированию беспилотников будет проводиться на территории Москвы и Татарстана и продлится до 2022 года.
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ДТП , Яндекс , МВД , АГН "Москва"
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