В России тигр сбежал из машины посреди дороги

В российском городе Иваново тигр выпрыгнул из легкового автомобиля и прошел по проезжей части. Видеозапись, снятую очевидцем, опубликовали в паблике «Новости и происшествия Иваново» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на проспекте Строителей. На кадрах видно, как хищник сидит на капоте серебристой машины, а мужчина, предположительно дрессировщик, пытается его удержать. На следующих секундах видео тигр вырывает из рук хозяина свой поводок и выбегает на дорогу.

Молодому человеку все же удалось поймать непослушного зверя. Дальнейшая судьба животного остается неизвестной.