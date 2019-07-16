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В России тигр сбежал из машины посреди дороги 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
В российском городе Иваново тигр выпрыгнул из легкового автомобиля и прошел по проезжей части. Видеозапись, снятую очевидцем, опубликовали в паблике «Новости и происшествия Иваново» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел на проспекте Строителей. На кадрах видно, как хищник сидит на капоте серебристой машины, а мужчина, предположительно дрессировщик, пытается его удержать. На следующих секундах видео тигр вырывает из рук хозяина свой поводок и выбегает на дорогу.
Молодому человеку все же удалось поймать непослушного зверя. Дальнейшая судьба животного остается неизвестной.
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