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Киркоров раскрыл подробности ДТП с концертной фурой 

Рамблер 3 часа назад
В Ростовской области грузовик, перевозящий реквизит для выступлений Филиппа Киркорова, съехал с трассы в кювет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель регионального управления МЧС. В результате ДТП никто не пострадал.
По данным агентства, инцидент произошёл 16 июля на участке трассы «Волгодонск — Оьгинская». Telegram-канал Baza опубликовал запись видеорегистратора, на которой видна фура с фотографиями Киркорова на бортах, стоящая в кювете. Отмечается, что два грузовика с оборудованием и костюмами артиста для шоу «Я» направлялись в Феодосию, где у певца запланированы концерты.
Киркоров пояснил журналистам агентства, что водитель не справился с управлением из-за того, что «трасса была сложной». Комментируя инцидент телеканалу «Звезда», певец подчеркнул, что в ДТП никто не пострадал.
«Все живы, здоровы, фура не переворачивалась, в плохую погоду съехала с дороги. Спасибо МЧС, вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», — рассказал народный артист России», — заявил артист.
Комментарии
ДТП , Видео , Филипп Киркоров , МЧС , ТК "Звезда" , РИА Новости
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