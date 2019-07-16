«Въехал грузовик»: Стриженова попала в страшное ДТП

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию по дороге на съемки. По информации, актриса ехала на заднем сиденье, когда в машину врезался грузовик. Звезда подчеркнула, что ее здоровью ничего не угрожает.

В автомобиль с телеведущей Екатериной Стриженовой врезался грузовик. По словам артистки, она спала на заднем сиденье, когда услышала страшные звуки.

«Еду я сегодня на эфир (вернее, я сплю на заднем сиденье, меня везет водитель, на часах «3 часа 50 минут»). И вдруг прямо над головой сильный скрежет: в нас въехал грузовик!» — написала она в инстаграме.

Стриженова отметила, что в момент столкновения она сильно испугалась. «Все живы, просто испуг, — поделилась звезда. — Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день».

В комментариях к публикации пользователи соцсети пожелали знаменитости поскорее оправиться от произошедшего.

«Самая позитивная и красивая телеведущая. Берегите себя», «Пусть все беды обойдут стороной!», «Хорошо, что все обошлось. Здоровья вам! И долгих лет жизни!», «Караул…правда! Катюша, как говорится: всем смертям назло!» — написали подписчики Стриженовой.

На днях звезда рассказала, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, неизвестные представлялись агентами и предлагали трудоустройство. За свои услуги злоумышленники требовали определенную сумму денег, которую жертвы аферы должны были перевести им на карту.

«Мы уже начали разбираться в этой истории. Очень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах! Как только найдем подлеца — обязательно представим вашему вниманию!» — пояснила артистка в инстаграме.

Ранее в результате аварии погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева

ДТП произошло вечером 3 мая на трассе Белореченск — Нижневеденеевский около станицы Рязанской в Белореченском районе Краснодарского края. Вместе с юмористами в автомобиле ехали попутчики сервиса по перевозке пассажиров.

«Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на BlaBlaCar, произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба», — цитировало основателя объединения стендап-комиков по Краснодарскому краю Леонида Кулакова ТАСС.

По данным СМИ, столкновение случилось после того, как в зоне действия знака «Обгон запрещен» 60-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в машину, в которой находились комики. Уточнялось, что в автомобиле был газовый баллон, который в результате взорвался. Обе машины загорелись.

Жертвами автомобильной аварии стали пять человек. Еще двое, в том числе и предполагаемый виновник происшествия, были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Маловичко был участником телепроектов на ТНТ — «Сomedy Баттл» и «Не спать». Там он выступал в составе дуэта «Зашибитлз». Зуева сотрудничала с юмористом в рамках Майкопского стендап-клуба.

Комментируя происшествие, актер Сергей Гореликов , известный под псевдонимом Серж Горелый, заявил, что шокирован информацией о смерти комиков. В комментарии «Пятому каналу» он рассказал, что был лично знаком с Маловичко и считал его очень талантливым артистом.

«Я просто знаю, что очень добрый был человек, очень талантливый», — отметил юморист. Гореликов также выразил соболезнования родным и близким погибших комиков.

Екатерина Стриженова с детства снималась на телевидении в программах вроде «АБВГДейки» или «Будильника». В школьные года актриса сыграла в своем первом фильме — мелодраме «Лидер» режиссера Бориса Дурова , а по окончании учебного заведения поступила на режиссерский факультет Московского института культуры.