В Москве в ДТП пострадали пять человек 

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На улице Адмирала Лазарева столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали пять человек», — сообщил он.
По его словам, четырёх пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Москве в результате ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.