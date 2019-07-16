В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На улице Адмирала Лазарева столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали пять человек», — сообщил он.

По его словам, четырёх пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Москве в результате ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.