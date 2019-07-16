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В Москве в ДТП пострадали пять человек 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На улице Адмирала Лазарева столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали пять человек», — сообщил он.
По его словам, четырёх пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Москве в результате ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.
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