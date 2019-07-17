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Дацик попал в аварию во время рейда по борделям 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик попал в ДТП по дороге в бордель, который находится в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в результате инцидента экс-спортсмену пришлось обратиться за помощью в больницу.
"Один товарищ по двору несся, я выходил из машины, он ударил дверь. Чуть-чуть саданул по колену дверью", — приводит слова Дацика 78.ru.
После осмотра в клинике боец продолжил свой путь к борделю, который, по мнению Дацика, находился в квартире одного из домов на улице Васи Алексеева. Однако там проституток не оказалось.
Жильцы дома подтвердили, что в помещении работает бордель, после чего они подписали петицию на имя главы Кировского района с просьбой закрыть заведение.
Ранее сообщалось, что Дацик был отправлен под домашний арест за драку.
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