Дацик попал в аварию во время рейда по борделям

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик попал в ДТП по дороге в бордель, который находится в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в результате инцидента экс-спортсмену пришлось обратиться за помощью в больницу.

"Один товарищ по двору несся, я выходил из машины, он ударил дверь. Чуть-чуть саданул по колену дверью", — приводит слова Дацика 78.ru.

После осмотра в клинике боец продолжил свой путь к борделю, который, по мнению Дацика, находился в квартире одного из домов на улице Васи Алексеева. Однако там проституток не оказалось.

Жильцы дома подтвердили, что в помещении работает бордель, после чего они подписали петицию на имя главы Кировского района с просьбой закрыть заведение.

Ранее сообщалось, что Дацик был отправлен под домашний арест за драку.