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В Саратове сбитая автомобилем женщина влетела в лобовое стекло троллейбуса 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль в четверг в центре Саратова насмерть сбил на пешеходном переходе женщину, которая от удара через лобовое стекло влетела в салон встречного троллейбуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Ранее в Youtube появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщину на большой скорости сбил легковой автомобиль, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара женщину отбросило вперед с такой силой, что она через лобовое стекло влетела в салон встречного троллейбуса, при этом сам автомобиль также врезался в этот же троллейбус.
ДТП произошло на пересечении улиц Московская и Комсомольская.
"По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля LADA Priora нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 47-летнюю женщину-пешехода, после чего женщина ударилась о троллейбус, ехавший во встречном направлении, и водитель "Приоры" допустил столкновение с троллейбусом. От удара пешеход скончалась на месте", — сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.
Пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф уточнила РИА Новости, что водитель легкового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водителю троллейбуса медики оказали помощь на месте.
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ДТП , Lada , Lada Priora , Ирина Шварцкопф , Минздрав РФ , ГИБДД , РИА Новости
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