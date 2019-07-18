Пьяные и возбужденные. Сотрудники элитного автосервиса угнали Hummer бизнес-посла

Пьяный директор автосалона «Агрегатка» угнал Hummer бизнес-посла « Деловой России » в Республике Беларусь Василия Козина, чтобы «снять девочек» — так заявляет потерпевший владелец авто. Полиция проводит проверку факту происшествия. Детали случившегося рассказал «360» хозяин автомобиля.

«Я отдал Hummer на ремонт в автосервис «Агрегатка» — это на Сокольниках — и уехал в Сочи в командировку. Сейчас до сих пор в Сочи нахожусь. Я ездил по делам, доступа в интернет не было. Ночью с 16 на 17 июля вернулся в город, а в два часа ночи приходит сообщение от сигнализации: кто-то сел в машину и поехал кататься по Садовому кольцу. Я позвонил в машину, там микрофон стоит, и подслушал, что два идиота пьяные едут девочек снимать и тусить, — рассказал Козин во время беседы с «360».

Получив сообщение об угоне автомобиля, бизнес-посол сразу же позвонил в московскую полицию. По словам Козина, любителей приключений поймали около четырех часов утра возле Кремля и отправили в отделение. Угонщиками, заявил потерпевший, оказались директор автосервиса «Агрегатка» и его техник.

Роскошная машина от таких приключений пострадала. Степень урона станет известна только после экспертизы, но по предварительным данным на переднем бампере появилась вмятина со следами зеленой краски. Козин считает, что угонщики врезались или в другой автомобиль, или в какое-то ограждение.

Судя по информации со спутника, они катались на моей машине не первый раз, а брали ее и в предыдущие три дня. Это не дешевый сервис, и я в шоке, если честно, что в нем подобное происходит

Василий Козин

В момент задержания преступники попытались оправдаться, заявив, что проверяют тормоза автомобиля. Они также предъявили документы, подтверждающие, что являются сотрудниками автосервиса. Тем не менее, полицейские их задержали.

Козин также сообщил, что ему предложили деньги, если он не станет предавать историю огласке.

«Я считаю, это глупо. Представляете, вы отдаете машину в дорогой сервис, а хозяин этого сервиса просто берет машину и катается. Это беспредел. Когда-то это должно прекратиться», — сообщил он.

Бизнес-посол также высказал свои опасения по поводу того, чем могла закончится эта история.

«Я общественный деятель, что бы было, если бы машина бизнес-посла раздавила кого-то? Я бы мог на своей карьере поставить крест. А они не понимают этого. Считают, что просто поприкалывались, поездили, ничего такого не произошло», — пояснил он.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве подтвердили факт поступления сигнала об угоне автомобиля из столичного сервиса.

«По этому заявлению проводится проверка, на данный момент известно, что автомобиль, о котором идет речь, был остановлен сотрудниками ДПС центральной части города», — сообщил «360» дежурный.

Сотрудники автосервиса «Агрегатка» от разговора с «360" отказались.