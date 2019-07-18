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В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двадцать шесть человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в эстонском уезде Харьюмаа, двое находятся в тяжелом состоянии, передает Sputnik Эстония.
"По данным полиции, ДТП произошло в 13.10 (совпадает с мск) на 27-м километре шоссе Таллин-Раннамыйза-Клоогаранна. Сообщается, что рейсовый пассажирский автобус фирмы Atko, направлявшийся в сторону Клоога, въехал в стоявший на обочине грузовик с прицепом с литовскими номерами. При этом отмечается, что, по предварительным данным, у припаркованного транспортного средства были включены предупредительные огни", — говорится в сообщении.
По данным Спасательного департамента, в аварии пострадали 26 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация потребовалась 22 пострадавшим. Изначально сообщалось лишь о семи пострадавших, но впоследствии экстренные службы несколько раз уточняли информацию, отмечает Sputnik.
По предварительным данным, водители транспортных средств были трезвыми. Обстоятельства инцидента выясняются, движение в районе ДТП закрыто в обоих направлениях, добавил Sputnik.
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ДТП , ИА Sputnik
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