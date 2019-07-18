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Семь человек погибли в страшном ДТП в Туве 

360tv.ru + ещё 7 24 минуты назад
Фото: ТАСС
В Туве произошла авария, в результате которой погибли семь человек. Трое из них — дети до 12 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД РФ.
«В 21:15 на 17 км автодороги Кызыл — Эрзин водитель, управляя автомобилем „Toyota Camry“, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Лада Приора“», — сообщил собеседник агентства.
Погибли оба водителя, а также пять пассажиров, которые в момент аварии находились в «Ладе». В числе погибших трое детей возрастом четыре, семи и 12 лет.
По предварительным данным, один из пассажиров автомобиля «Лада» выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи. Кроме того, там работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит детально восстановить картину происшествия.
Еще одно ДТП произошло в Туве неделей раньше. Тогда в результате неудачной попытки пересечения реки Шуй перевернулся УАЗ. Погибли десять человек. В республике 12 и 13 июля был объявлен траур.
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Комментарии1
ДТП , Lada , Toyota , УАЗ , Lada Priora , Toyota Camry , ГИБДД
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