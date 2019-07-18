Семь человек погибли в страшном ДТП в Туве

В Туве произошла авария, в результате которой погибли семь человек. Трое из них — дети до 12 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД РФ.

«В 21:15 на 17 км автодороги Кызыл — Эрзин водитель, управляя автомобилем „Toyota Camry“, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Лада Приора“», — сообщил собеседник агентства.

Погибли оба водителя, а также пять пассажиров, которые в момент аварии находились в «Ладе». В числе погибших трое детей возрастом четыре, семи и 12 лет.

По предварительным данным, один из пассажиров автомобиля «Лада» выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи. Кроме того, там работают сотрудники ГИБДД . Им предстоит детально восстановить картину происшествия.