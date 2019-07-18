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Аварию с семью погибшими в Туве устроил сотрудник Росгвардии 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник Росгвардии находился за рулем автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу движения в Туве и устроил аварию. В результате ДТП погибли семь человек, говорится в сообщении СК по региону.
Семь человек погибли в ДТП в Туве
ДТП произошло поздним вечером в четверг на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Toyota Camry, выехавшая навстречку столкнулась с автомобилем Lada Priora. Среди жертв аварии— оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое малолетних детей. Еще два пассажира госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Toyota, не справился с управлением.
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ДТП , Lada , Toyota , Lada Priora , Toyota Camry , Росгвардия
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