Сотрудник Росгвардии находился за рулем автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу движения в Туве и устроил аварию. В результате ДТП погибли семь человек, говорится в сообщении СК по региону.
ДТП произошло поздним вечером в четверг на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Toyota Camry, выехавшая навстречку столкнулась с автомобилем Lada Priora. Среди жертв аварии— оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое малолетних детей. Еще два пассажира госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Toyota, не справился с управлением.