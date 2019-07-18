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Железнодорожный состав задел мужчину в Ленобласти 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Накануне в Ленинградской области поезд задел мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машиниста. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
По данным информагентства, железнодорожный состав ехал по перегону Ржевка — поселок Ковалево. Машинист совершил экстренное торможение, но подножка поезда все равно задела мужчину. «Дни.ру» рассказали, что пострадавшего посадили в хвост состава и передали врачам по прибытии на станцию во Всеволожске. По факту произошедшего проводится проверка.
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