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В Непале два человека погибли при падении джипа с высоты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два человека погибли и 12 пострадали в результате падения джипа в районе Баджура на западе Непала, сообщает газета Himalayan Times.
По словам заместителя суперинтенданта полиции Баджура, джип пытался подняться по наклонной дороге, однако перевернулся и упал примерно с 50-метровой высоты. Как сообщили в полиции, в джипе вместимостью шесть человек находилось 16 пассажиров. Два человека не пострадали.
Полиция добавила, что авария произошла из-за перегрузки автомобиля, а также из-за плохого состояния грунтовой дороги без покрытия.
Местные власти провели спасательную операцию. Некоторых пассажиров с легкими травмами доставили в медицинский центр в населенном пункте Колти, других отправили воздушным путем в больницу города Непалгандж на юго-западе Непала. При этом четырех человек в критическом состоянии по воздуху доставили в одну из больниц столицы страны Катманду.
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