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ГИБДД назвало главную причину гибели людей на дорогах РФ 

News.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что это предложение отражено в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения».
ГИБДД уточнило, что за шесть месяцев 2019 года количество ДТП снизилось на 1,3%, число погибших — на 5,4%, а раненых — на 0,5%. Однако отмечается рост аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что за пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн Сумма долга автолюбителей достигла 22,4 млн
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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