ГИБДД назвало главную причину гибели людей на дорогах 

Выезд на встречную полосу является одной из основных причин гибели людей на российских дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.
«Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения», — сказали в ГИБДД.
По мнению инспекторов, решить проблему можно с помощью разделения потоков транспорта. Эта идея нашла отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», добавили в ведомстве.
По данным ГИБДД, за шесть месяцев текущего года аварийность снизилась на 1,3%, число погибших сократилось на 5,4%, раненых — на 0,5%. При этом число аварий с участием детей-пассажиров возросло.