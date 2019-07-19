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ГИБДД назвало главную причину гибели людей на дорогах 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Выезд на встречную полосу является одной из основных причин гибели людей на российских дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.
«Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения», — сказали в ГИБДД.
По мнению инспекторов, решить проблему можно с помощью разделения потоков транспорта. Эта идея нашла отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», добавили в ведомстве.
По данным ГИБДД, за шесть месяцев текущего года аварийность снизилась на 1,3%, число погибших сократилось на 5,4%, раненых — на 0,5%. При этом число аварий с участием детей-пассажиров возросло.
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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