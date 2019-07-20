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Названа главная причина гибели людей на российских дорогах 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Выезд на встречную полосу движения — самая распространенная причина гибели людей на российских автодорогах. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.
Решение вопроса Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. "Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", — отметили в МВД.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями.
По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. Для этого была усилена мера ответственность за отдельные правонарушения, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП.
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Комментарии5
ДТП , Михаил Черников , Владимир Путин , ГИБДД
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