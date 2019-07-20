Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

Выезд на встречную полосу движения — самая распространенная причина гибели людей на российских автодорогах. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

Решение вопроса Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. "Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", — отметили в МВД.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями.

По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. Для этого была усилена мера ответственность за отдельные правонарушения, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.