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В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб, vk
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир, находящийся в тяжелом состоянии.
В четверг, 19 июля, около 22:34 по московскому времени произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузовика DAF, перевозившего в прицепе металлолом. По информации управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пострадал пассажир автобуса, на вид которому около 35 лет. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. Также медиками осматривается водитель ПАЗа, его состояние уточняется.
Инцидент произошел на регулируемом перекрестке улиц Славы и Софийской. Грузовик, с полуприцепом, вез металлолом из Санкт-Петербурга в Вологодскую область. Водитель DAF двигался на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу ПАЗу.
«По предварительной информации, водитель — мужчина 1990 года рождения, стаж с 2008 года, управляя автомобилем DAF, двигаясь по запрещающему сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся справа автобусом ПАЗ, под управлением мужчины 1988 года рождения, стаж с 2012 года», — сообщает ГИБДД.
По факту дорожно-транспортного происшествия с грузовиком с полуприцепом и автобусом ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, передает ТАСС.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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