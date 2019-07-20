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Названа главная причина гибели людей на дорогах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 8 часов назад
Фото: ТАСС
Госавтоинспекция раскрыла главную причину гибели людей на российских автодорогах, а также указала на то, как можно исправить ситуацию.
Согласно данным, опубликованным на сайте МВД России, самой распространенной причиной гибели людей на дорогах является выезд на встречную полосу движения.
ГИБДД считает, что решить этот вопрос поможет разделение потоков транспорта.
«Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом», — говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями.
По данным ГИБДД, за 10 лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза — с 32 тыс. до 18 тыс. случаев. Для этого усилили ответственность за отдельные правонарушения, особенно за езду в нетрезвом виде, а также создали барьеры фото— и видеофиксации
Президент Владимир Путин ранее поручил Кабмину до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП.
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ДТП , Владимир Путин , ГИБДД , МВД
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