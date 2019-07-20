В ДТП в Амурской области пострадали девять человек

Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Амурской области. "Сегодня в 09:05 ч. (03:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск-Новое-Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Тойота Марк 2 и Тойота Хайс. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, 2010, 2005 и 2002 годов рождения", — говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. Сообщается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Белогорскую больницу.