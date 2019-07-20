Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП в Амурской области пострадали девять человек 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Амурской области.
"Сегодня в 09:05 ч. (03:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск-Новое-Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Тойота Марк 2 и Тойота Хайс. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, 2010, 2005 и 2002 годов рождения", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. Сообщается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Белогорскую больницу.
Последние новости
Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором "Рустави 2" Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
ДТП , Toyota , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ситуациях сотрудник ГИБДД не может отказать водителю1
Названы самые полезные приложения для автоледи
ГИБДД назвало главную причину гибели людей на дорогах5
Назван топ городов РФ с праворульными автомобилями3
На МКАД появятся семь новых эстакад и тоннель3
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение