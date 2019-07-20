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Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
В Кирове пьяный водитель «шестерки» устроил гонку через весь город с сотрудниками ДПС и едва не сбил нескольких пешеходов. Видеозапись опубликована в сообществе «Место происшествия Киров» во «ВКонтакте».
На записи видно, как мужчина на высокой скорости продолжает ехать, несмотря на требования сотрудников остановиться. Он едва не устроил аварию на перекрестке, несколько раз почти врезался в проезжающие автомобили, а также чуть не сбил минимум двух пешеходов. В конце ролика видно, как автомобиль нарушителя задевает переходящую дорогу пожилую женщину, однако та устояла на ногах.
По данным сообщества «Место происшествия Киров», водителя зовут Дмитрий. Суд назначил ему двое суток ареста. При этом в сообществе утверждается, что мужчина получил уголовную статью за повторное вождение в нетрезвом виде.
Ранее в Чувашии водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости въехал в повозку с лошадью. Оба пассажира повозки погибли, водителя госпитализировали. Лошадь серьезно не пострадала.
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ДТП , Видео , Lada , ГИБДД
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