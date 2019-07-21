Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле

Автомобиль упал в Байкал в Кабанском районе Бурятии, погиб один человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ

"На проселочной дороге в местности Большой Ковш Кабанского района водитель легкового автомобиля, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и съехал с дороги в искусственный залив озера Байкал. В транспортном средстве были два человека. Находившаяся в автомобиле женщина спаслась, к сожалению, мужчина утонул", — сказали в ведомстве.

Водолазы МЧС на глубине пяти метров нашли тело мужчины и подняли его на поверхность. Также из воды был извлечен автомобиль.