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Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль упал в Байкал в Кабанском районе Бурятии, погиб один человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"На проселочной дороге в местности Большой Ковш Кабанского района водитель легкового автомобиля, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и съехал с дороги в искусственный залив озера Байкал. В транспортном средстве были два человека. Находившаяся в автомобиле женщина спаслась, к сожалению, мужчина утонул", — сказали в ведомстве.
Водолазы МЧС на глубине пяти метров нашли тело мужчины и подняли его на поверхность. Также из воды был извлечен автомобиль.
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