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Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали на автомобильном соревновании в Бишкеке, сообщает ТАСС.
Как сообщает ГУВД столицы Киргизии, один из участников соревнований по дрифту не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.
"После наезда одного из участников соревнований на группу зрителей различные травмы получили шесть человек, все они госпитализированы", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что среди пострадавших есть два гражданина Китая.
После происшествия начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".
Ранее сообщалось, что мотогонщик погиб на соревнованиях в Обнинске.
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