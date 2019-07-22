Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Шесть человек пострадали на автомобильном соревновании в Бишкеке, сообщает ТАСС.

Как сообщает ГУВД столицы Киргизии, один из участников соревнований по дрифту не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.

"После наезда одного из участников соревнований на группу зрителей различные травмы получили шесть человек, все они госпитализированы", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших есть два гражданина Китая.

После происшествия начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".

Ранее сообщалось, что мотогонщик погиб на соревнованиях в Обнинске.