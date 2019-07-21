Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии 

ТАСС + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба финской полиции.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье у города Луумяки, уточнили там.
"Автомобиль, в котором находилось четыре человека, направлялся в город Коувола и остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины. Водитель остался сидеть внутри. Пассажиры стояли сзади автомобиля или сбоку, когда появившийся сзади грузовик врезался в находившихся на проезжей части, из которых двое — женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения погибли на месте", — говорится в сообщении.
Третий, мужчина 1982 года рождения, добавили в полиции, получил травмы.
"Управлявший грузовиком россиянин 1983 года рождения на текущем этапе подозревается в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и причинении травм", — указала полиция.
Там добавили, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.
"Во время происшествия было темно, поэтому в ходе предварительного следствия пытаются выяснить, была ли у водителя грузовика в принципе возможность увидеть находившихся на дороге людей", — уточнили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле В Приамурье в ДТП пострадали девять человек Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Комментарии6
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему водители стали ездить без ближнего света3
Skoda придумала таксометр для родителей1
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле1
Трассу «Амур» размыло18
Лайфхак: как самому изготовить «летнюю омывайку»1
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение