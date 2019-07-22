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Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой 

Lenta.ru + ещё 16 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Беременная женщина погибла в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, сообщается на сайте регионального главка МВД.
По данным сотрудников правоохранительных органов, 54-летний водитель скорой находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением — машина перевернулась. В результате аварии 40-летняя местная жительница, которую везли в родильный дом поселка Усть-Ордынский из поселка Качуг, погибла от полученных травм. Также пострадала фельдшер. Ей понадобилась госпитализация.
Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками в лесном массиве недалеко от места трагедии. Ему также понадобилась медицинская помощь.
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