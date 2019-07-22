В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД

По данным правоохранителей, 54-летний водитель скорой не справился с управлением, и машина перевернулась.

"В результате случившегося 40-летняя местная жительница, которая транспортировалась из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм, также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру", — говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель попытался скрыться, но был задержан. Ему также потребовалась медицинская помощь.

"В результате медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника установлено состояние опьянения", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку.