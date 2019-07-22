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«Меня выкинуло»: пьяный водитель скорой погубил беременную женщину 

Рамблер 2 часа назад
В Иркутской области беременная женщина погибла в результате опрокидывания в кювет автомобиля скорой помощи, который вёз её в роддом, говорится на сайте регионального управления МВД. Виновник аварии попытался сбежать с места ДТП, но был пойман и уличён в употреблении спиртного.
Инцидент произошёл 21 июля недалеко от посёлка Калчуг. По предварительным данным, водитель «скорой» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В результате погибла беременная 40-летняя женщина, которую везли в роддом, и неродившийся ребёнок. Также пострадала 29-летняя фельдшер — она медики подозревают у неё перелом позвоночника. Виновник ДТП серьёзных травм не получил. 54-летний мужчина попытался скрыться с места аварии, однако вскоре в лесном массиве неподалёку его задержали сотрудники полиции.
Проведённое на месте медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян — содержание алкоголя в крови составило 1,032 промилле.
На вопрос правоохранителей, что послужило причиной аварии, мужчина заявил о том, что не сумел удержать авто после выезда на колею.
«Выкинуло меня. Бровку поймал и начало кидать», — заявил он.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело за «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Минздрав Иркутской области со своей стороны намерен провести служебное расследование с целью ответить на вопрос, почему мужчина сел за руль в нетрезвом виде.
Комментарии29
ДТП , Видео , Минздрав РФ
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