«Меня выкинуло»: пьяный водитель скорой погубил беременную женщину

В Иркутской области беременная женщина погибла в результате опрокидывания в кювет автомобиля скорой помощи, который вёз её в роддом, говорится на сайте регионального управления МВД. Виновник аварии попытался сбежать с места ДТП, но был пойман и уличён в употреблении спиртного.

Инцидент произошёл 21 июля недалеко от посёлка Калчуг. По предварительным данным, водитель «скорой» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В результате погибла беременная 40-летняя женщина, которую везли в роддом, и неродившийся ребёнок. Также пострадала 29-летняя фельдшер — она медики подозревают у неё перелом позвоночника. Виновник ДТП серьёзных травм не получил. 54-летний мужчина попытался скрыться с места аварии, однако вскоре в лесном массиве неподалёку его задержали сотрудники полиции.

Проведённое на месте медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян — содержание алкоголя в крови составило 1,032 промилле.

На вопрос правоохранителей, что послужило причиной аварии, мужчина заявил о том, что не сумел удержать авто после выезда на колею.

«Выкинуло меня. Бровку поймал и начало кидать», — заявил он.