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В ДТП в Удмуртии один человек погиб и четверо пострадали 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: ©ГИБДД МВД по Удмуртии
В дорожно-транспортном происшествии в Удмуртии один человек погиб и четверо пострадали, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД России по региону.
По имеющимся данным, в субботу, 20 июля, на 19-м километре трассы Ижевск — Сарапул 41-летняя женщина за рулём Lada при повороте налево врезалась в ВАЗ-2107, которым управлял 73-летний мужчина.
Пострадали оба водителя, а также две пассажирки второго автомобиля. Ещё одна пассажирка ВАЗ также была госпитализирована, позднее она скончалась в больнице.
Ранее Пятый канал передавал, что в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Московской области пострадали шесть человек.
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ДТП , Lada , ГИБДД
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