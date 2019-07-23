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«Владимирская дорожная жесть» 

Авторамблер 12 часов назад
Фото: Авторамблер
На 12-м километре трассы "М-7 — подъезд к Иваново" в черте Владимира произошла очень показательная авария, которая настолько невероятная, что диву даешься. Хотя, постойте — ведь в России живем.
Владимирский водитель на грузовике Renault снес 75 метров барьера, был признан виновным и оштрафован на 5 тысяч рублей, но пытается оспорить решение ГИБДД. Читатель, не знакомый с обстоятельствами произошедшего, наверняка воскликнет: "Вот наглец! Наверное, пьяный был!" На самом же деле, ДТП является подтверждением того, что множество аварий на российских дорогах происходит из-за их качества и инфраструктуры. Дело в том, что разделительный отбойник появился посередине левой полосы — дорожные рабочие не успели стереть старую разметку. Видеоролик с этой дорогой разошелся по соцсетям под названием "Владимирская дорожная жесть".
Тем не менее в Упрдоре "Москва — Нижний Новгород" считают, что виноват водитель, поскольку, он должен был ехать с учетом предупреждающих знаков, а не по разметке. По версии ведомства, на данном участке стояли предупреждающие знаки.
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ДТП , Аварии на трассах , Renault , ГИБДД
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