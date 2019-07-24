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ДТП в Анталье: пострадали 25 человек 

Вести.Ru + ещё 14 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил туристов из России, Норвегии и Польши. 25 человек получили травмы.
Инцидент произошел в провинции Анталья. Автобус съехал с дороги, после чего перевернулся, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на турецкие СМИ.
ДТП случилось во вторник вечером, 23 июля. Большинство пассажиров травмированы из-за осколков стекла. Пострадавшие направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил, что среди раненных в ДТП граждан России нет.
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ДТП , Интерфакс
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