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Skoda столкнулась с фурой в Петербурге. Два человека погибли 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием грузовика Peterbilt и иномарки Skoda. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, авария произошла на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Таксист за рулем Skoda влетел в попутную фуру. В результате погиб пассажир, сидевший на заднем сидении легковушки. Еще двоих доставили в больницу. ИА Nation News рассказало, что один из них скончался после госпитализации. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.
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ДТП , Skoda
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