Skoda столкнулась с фурой в Петербурге. Два человека погибли

В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием грузовика Peterbilt и иномарки Skoda . Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, авария произошла на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Таксист за рулем Skoda влетел в попутную фуру. В результате погиб пассажир, сидевший на заднем сидении легковушки. Еще двоих доставили в больницу. ИА Nation News рассказало, что один из них скончался после госпитализации. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.