Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России разрешат оформлять ДТП по интернету 

Ferra.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса, который позволит оформлять ДТП через интернет. Благодаря этому участникам происшествий не придётся дожидаться сотрудников ГИБДД для процедуры.
Если у участников ДТП нет разногласий по поводу её обстоятельств, они смогут самостоятельно заполнить извещение о ДТП. Его затем передадут в страховые компании.
Сейчас заполнить заявление можно только в бумажной форме. После запуска сервиса это можно будет сделать в электронном виде на портале госуслуг или с помощью мобильного приложения. Процедуру упростит тот факт, что все данные водителя будут подгружаться из личного кабинета. Нужно только их проверить.
Также онлайн будет отображаться информация о результатах рассмотрения поданных документов. Суперсервис начнут запускать в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 года.
Ferra.ru: последние новости
Названа самая частая причина гибели людей на российских дорогах Участок российской федеральной трассы провалился на два метра Таксисты Uber начнут предлагать пассажирам купить косметику и наушники
Комментарии
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спам от МЧС лишает граждан компенсаций
В Россию начали поставлять «чайнамобили второго сорта»1
«Глушилка» камер: спасение от ГИБДД или обман?6
Москвичка напала с битой на водителя
Почему Jaguar переходит на моторы BMW
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение