В России разрешат оформлять ДТП по интернету

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса, который позволит оформлять ДТП через интернет. Благодаря этому участникам происшествий не придётся дожидаться сотрудников ГИБДД для процедуры.

Если у участников ДТП нет разногласий по поводу её обстоятельств, они смогут самостоятельно заполнить извещение о ДТП. Его затем передадут в страховые компании.

Сейчас заполнить заявление можно только в бумажной форме. После запуска сервиса это можно будет сделать в электронном виде на портале госуслуг или с помощью мобильного приложения. Процедуру упростит тот факт, что все данные водителя будут подгружаться из личного кабинета. Нужно только их проверить.

Также онлайн будет отображаться информация о результатах рассмотрения поданных документов. Суперсервис начнут запускать в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 года.