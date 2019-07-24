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Автоледи с битой показала, кто прав на дороге 

Рамблер 45 минут назад
Драка с участием боевой автоледи попала на видео. На московской улице образовалась небольшая пробка на перекрёстке. На светофоре загорелась стрелка, разрешающая поворот направо, но стоявшая первой машина заблокировала проезд, потому что женщине, которая была за рулём, нужно было ехать вперёд. Когда другие автолюбители начали сигналить, дама вышла из авто с бейсбольной битой в руках. Её попытался утихомирить мужчина, но для него всё окончилось печально.
ДТП , Видео
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