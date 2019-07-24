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Москвичка напала с битой на водителя 

Рамблер 1 час назад
Столичная автоледи напала с битой на водителя, который сигналом потребовал уступить ему дорогу, сообщает Telegram-канал Mash.
Конфликт разразился из-за того, что автолюбительница, намеревавшаяся ехать вперёд, встала на полосу, предназначенную для поворота. Когда загорелась зелёная стрелка, водители, стоящие позади неё, стали сигналить, однако своей настойчивостью только вывели женщину из себя. Выбежав из своего авто с битой в руках, она напала на владельца ближайшего авто.
На видеозаписи, имеющейся в распоряжении канала, видно, как она размахивает бейсбольной битой, при этом мужчина, оказавшийся рядом, не даёт развиться конфликту, пытаясь забрать у женщины её оружие. В ролике есть также фотографии водителя после инцидента. На лице пострадавшего хорошо заметен синяк под глазом.
Обратившись в травмпункт, автолюбитель также выяснил, что в потасовке с несдержанной автоледи он вдобавок получил ещё и перелом носа.
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