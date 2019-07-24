В Дагестане опрокинулся грузовик с военными

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава

"Произошло ДТП, опрокинулся "Урал" с военными на федеральной автодороге "Кавказ" около населенного пункта Калиновка. По предварительной информации, пострадали восемь человек", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, из восьми пострадавших были госпитализированы в Тарумовскую центральную городскую больницу три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.