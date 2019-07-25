Футболист «Локо» разбился в ДТП

Тренер футбольного клуба «Арсенал-2005» (Ростов-на-Дону) Дмитрий Секач, его сын, воспитанник московского «Локомотива» Даниил Секач, жена и дочь пострадали в аварии, произошедшей в районе Кисловодска. Об этом сообщается на странице «ФК Арсенал 2005 (СШ-12) г. Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

Представители клуба заявили, что 19 июля нетрезвый водитель BMW ехал на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Секачей.

«Мы все потрясены случившимся, этой страшной аварией, в результате которой, по вине пьяного подонка, оказалась перевернутой жизнь семьи Дмитрия Васильевича», — подчеркивается в сообщении.

Тренер, его супруга и 14-летний сын были госпитализированы в тяжелом состоянии с множественными, в том числе открытыми, переломами грудной клетки, конечностей, разрывами легких и других внутренних органов. Девятилетняя дочь тренера находится в крайне тяжелом состоянии. Девочке провели трепанацию черепа, в себя она не приходила.

В Кисловодск по поручению руководства «Локомотива» прибыл врач команды. По данным «Комсомольской правды», у Даниила Секача пострадал лицевой отдел черепа, позже его перевели в Москву. Состояние родителей футболиста улучшилось, но они остаются в стационаре и им предстоит длительное лечение.