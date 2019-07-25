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Футболист «Локо» разбился в ДТП 

Рамблер + ещё 6 25 минут назад
Тренер футбольного клуба «Арсенал-2005» (Ростов-на-Дону) Дмитрий Секач, его сын, воспитанник московского «Локомотива» Даниил Секач, жена и дочь пострадали в аварии, произошедшей в районе Кисловодска. Об этом сообщается на странице «ФК Арсенал 2005 (СШ-12) г. Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».
Представители клуба заявили, что 19 июля нетрезвый водитель BMW ехал на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Секачей.
«Мы все потрясены случившимся, этой страшной аварией, в результате которой, по вине пьяного подонка, оказалась перевернутой жизнь семьи Дмитрия Васильевича», — подчеркивается в сообщении.
Тренер, его супруга и 14-летний сын были госпитализированы в тяжелом состоянии с множественными, в том числе открытыми, переломами грудной клетки, конечностей, разрывами легких и других внутренних органов. Девятилетняя дочь тренера находится в крайне тяжелом состоянии. Девочке провели трепанацию черепа, в себя она не приходила.
В Кисловодск по поручению руководства «Локомотива» прибыл врач команды. По данным «Комсомольской правды», у Даниила Секача пострадал лицевой отдел черепа, позже его перевели в Москву. Состояние родителей футболиста улучшилось, но они остаются в стационаре и им предстоит длительное лечение.
Водитель BMW, по данным «Арсенала», не пострадал.
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ДТП , Видео , BMW , Локомотив
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