ДТП парализовало движение по внешней стороне ТТК в Москве

Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве практически парализовано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей.

По данным News.ru, авария произошла в районе улицы Ленинская слобода.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее News.ru писал о том, что выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.