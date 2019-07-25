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ДТП парализовало движение по внешней стороне ТТК в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве практически парализовано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей.
По данным News.ru, авария произошла в районе улицы Ленинская слобода.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее News.ru писал о том, что выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.
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