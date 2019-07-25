Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей унесло жизнь пяти человек в Челябинской области. Авария произошла в Аргаяшском районе.

Как уточняет МВД России по региону, в результате столкновения пять человек погибли и ещё один был госпитализирован. По данным ведомства, столкнулись две отечественные машины — «семёрка» и «одиннадцатая». Следствие выясняет обстоятельства аварии, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, ДТП с участием двух легковушек практически парализовало движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве.