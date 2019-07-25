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Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области 

News.ru + ещё 8 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей унесло жизнь пяти человек в Челябинской области. Авария произошла в Аргаяшском районе.
Как уточняет МВД России по региону, в результате столкновения пять человек погибли и ещё один был госпитализирован. По данным ведомства, столкнулись две отечественные машины — «семёрка» и «одиннадцатая». Следствие выясняет обстоятельства аварии, сообщает ТАСС.
Как писал News.ru, ДТП с участием двух легковушек практически парализовало движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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