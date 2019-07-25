Пешеход и водитель: кто прав?

Пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения вряд ли меньше, чем водителей.

Что же становится причиной того, что большая часть ответственности лежит на водителях транспортных средств? Каковы причины и следствия безнаказанности пешеходов. Давайте разбираться.

Для начала следует вспомнить, как Правила дорожного движения определяют понятие «пешеход». Под ним подразумевается человек, который находится на пешеходной или велопешеходной дорожке, не находящийся за рулем транспортного средства и не выполняющий никакой работы. К ним также приравниваются лица, передвигающиеся на инвалидных колясках, ведущих такие транспортные средства, как велосипед, мопед, мотоцикл, санки или детскую коляску. Также, согласно закону, к ним относятся лица на роликовых коньках, самокатах и других подобных средствах.

Но все это изложено на бумаге, в реальности же пешеходы могут быть разными. Например те, у которых нет большого груза и не находятся на спортивном снаряде, по большей части адекватны и не создают особых проблем.

Пешеходы, слушающие музыку в наушниках, которые часто переходят дорогу в неположенном месте, и не способны оценить обстановку вокруг себя.

Люди преклонного возраста, которые намереваются перейти улицу большой ширины в самом узком месте, вне зависимости от наличия там пешеходного перехода.

Дети. Вполне возможно, что они и не делают ничего предосудительного, но у большей их части инстинкт самосохранения еще не сформирован. На дороге же их поведение непредсказуемо. Наиболее опасные категории пешеходов:

В большей части зафиксированных случаев, нарушители не понимают опасности своего поведения, либо действуют «на авось», надеются, что обойдется. К большому сожалению, так происходит не всегда. А к ответу в первую очередь привлекается водитель, так как он находится за рулем средства повышенной опасности. В случае гибели такого пешехода под колесами машины, водителю придется испытать немало неприятностей. Наиболее вероятно, что свою невиновность ему придется доказывать в ходе судебного заседания, и ему повезет, если решением суда будет признано, что у него не было технической возможности предотвратить наезд на пешехода.

Море по колено. Отдельной категорией пешеходов, которых стоит опасаться водителям, являются находящиеся под воздействием алкогольного опьянения. На самом деле, дорога, равно как и тротуар, не является местом для подобных личностей, в таком состоянии лучше сидеть дома. Если за рулем находится пьяный водитель — это потенциальный убийца, а пешеход — смертник, который может подставить и водителя, который объезжая такого бегуна, может спровоцировать аварийную ситуацию.

Пешеходный переход. Согласно правилам дорожного движения, пешеходу предоставляется преимущество при движении по «зебре» исключительно на нерегулируемом пешеходном переходе. Это правило часто используют разного рода активисты, которые хотят привлечь внимание к какой-то проблеме и беспрестанно ходят туда-обратно по пешеходному переходу, не понимая, что задерживают тем самым и законопослушных водителей. В данном случае необходимо вмешательство сотрудников полиции.

Итог. Во многих странах бывшего СССР, а также Европы, применяются довольно строгие санкции к пешеходам, допустившим нарушение правил дорожного движения. В России же, напротив, практически вся ответственность в настоящее время легла на водителей. Даже принятие изменений в закон вряд ли исправит ситуацию, так как принятие закона — это одно, а контроль за его исполнением — совершенно другое.