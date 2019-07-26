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В Кузбассе грузовик провалился под землю 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: ТАСС
Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором видно, как перевернутый вверх колесами грузовик лежит в яме.
"Грузовик провалился под землю вчера, 25 июля, на технологической дороге, проходящей на территории центральной промышленной площадке ООО "Шахтоуправление Карагайлинское". Водитель не пострадал. На предприятии создана комиссия по расследованию произошедшего… Образовавшаяся полость будет засыпана горной массой. Комиссионно обследуются все технологические дороги предприятия", — сообщили РИА Новости в администрации города.
Собеседник агентства сообщил, что грузовик уже извлекли из ямы.
В свою очередь, в управлении по делам ГО и ЧС городка Киселевска пояснили, что место, где провалился грузовик, никак не связано с подземными пожарами, о которых сообщалось ранее.
"Это разные районы города. Провал образовался на территории предприятия ООО "Шахтоуправление Карагайлинское". Это не связано с подземными пожарами. Это произошло на территории предприятия. Причины комиссия скажет позже", — пояснил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС города Киселевска Александр Сошнин.
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ДТП , РИА Новости
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