В Кузбассе грузовик провалился под землю

Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором видно, как перевернутый вверх колесами грузовик лежит в яме.

"Грузовик провалился под землю вчера, 25 июля, на технологической дороге, проходящей на территории центральной промышленной площадке ООО "Шахтоуправление Карагайлинское". Водитель не пострадал. На предприятии создана комиссия по расследованию произошедшего… Образовавшаяся полость будет засыпана горной массой. Комиссионно обследуются все технологические дороги предприятия", — сообщили РИА Новости в администрации города.

Собеседник агентства сообщил, что грузовик уже извлекли из ямы.

В свою очередь, в управлении по делам ГО и ЧС городка Киселевска пояснили, что место, где провалился грузовик, никак не связано с подземными пожарами, о которых сообщалось ранее.