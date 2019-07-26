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В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали при столкновении автобуса маршрута №36 с легковым автомобилем напротив дома №60 на Дмитровском шоссе, сообщает РИА «Новости».
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
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