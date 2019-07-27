Грузовик рухнул с обрыва в горах Грузии

«Камаз» с 12 пассажирами упал в 400-метровую пропасть в Грузии. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

При этом «Спутник-Грузия» информирует , что с обрыва рухнул на грузовик, а пассажирский микроавтобус. Это произошло на перевале, в высокогорной Кахетии.

Машина ехала в отдаленное село, на местный праздник. По данным СМИ, в ней было было 12 пассажиров. Известно, что пятеро успели выпрыгнуть из автомобиля, падающего в пропасть.

Спасатели подтвердили, что имеются жертвы. Подробности аварии пока не сообщаются.