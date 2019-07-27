Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе

Полицейский патрульный автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло в Харькове, сообщает РенТВ со ссылкой на региональное управление полиции.

Пешеходы шли по зебре на перекрестке проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда. Патрульная Toyota Prius не стала останавливаться перед переходом и сбила их.

Пострадали женщина 59 лет и трехлетний ребенок. Они получили различные травмы и были госпитализированы. Почему водитель нарушил правила, пока неизвестно. В полиции начали служебное расследование.