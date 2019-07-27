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Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейский патрульный автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло в Харькове, сообщает РенТВ со ссылкой на региональное управление полиции.
Пешеходы шли по зебре на перекрестке проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда. Патрульная Toyota Prius не стала останавливаться перед переходом и сбила их.
Пострадали женщина 59 лет и трехлетний ребенок. Они получили различные травмы и были госпитализированы. Почему водитель нарушил правила, пока неизвестно. В полиции начали служебное расследование.
ДТП , Toyota Prius , Toyota
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